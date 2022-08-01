رغم ارتفاع الأسعار 25%.. مبيعات قوية لسوق العقارات خلال 2022 بالأماكن والأرقام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حققت عدة شركات التطوير العقارى مبيعات قوية خلال النصف الأول من 2022؛ وذلك رغم الأجواء الاقتصادية والتحديات التي يواجهها السوق العقاري من ارتفاع أسعار مواد البناء والذي أثر على أسعار المنتج العقاري النهائي، بجانب تراجع القدر الشرائية للعملاء، وأزمة التضخم العالمي أيضًا.

ورصد الخليج 365، نتائج أعمال الشركات العقارية، المقيدة فى البورصة، وعدد من الشركات الغير مقيدة أيضًا والتي أكدت ارتفاع حجم المبيعات لأرقام قياسية خلال النصف الأول من 2022.

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول الأول من العام المالي الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2022.

وحققت الشركة إجمالي المبيعات المتعاقد عليها 6.67 مليار جنيه، والتي تمثل حصيلة بيع 1,018 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من 2022، بزيادة نسبتها 77% مقارنة ب 3.76 مليار جنيه تم تسجيلها لإجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2021 والتي تمثل 48% من إجمالي المبيعات المستهدفة لعام 2022 والتي تبلغ 14 مليار جنيه ويمثل نموًا بنسبة 23٪ مقارنة بمبيعات 2021.

ووصل إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من عام 2022 تنوعت ما بين مشروعات سوديك المختلفة، حيث استحوذت مشروعات غرب القاهرة على 29٪ بدعم من أحدث المشاريع The Estates Residences.

وساهمت مشروعات سوديك فى شرق القاهرة بنسبة 35٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، وذلك على خلفية الأداء القوي للوحدات التي تم إطلاقها حديثًا في مشروع Villette، ومشروع June والذي ساهم في استحواذ الساحل الشمالي على 36٪ من المبيعات خلال هذه الفترة.

وقامت سوديك بتسليم 464 وحدة خلال هذه الفترة، منها 355 وحدة بمشروعات سوديك فى شرق القاهرة، بينما ساهمت مشاريع سوديك في غرب القاهرة والساحل الشمالي ب 99 و10 من الوحدات التي تم تسليمها على التوالي، مقارنة بـ 264 وحدة قامت سوديك بتسليمها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

ارتفاع الأسعار 28.8% خلال 2022:

كما أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، تحقيق 2.7 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 39.4%، مقابل 1.9 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2021.

وبذلك فقد بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 4.7 مليار جنيه وبزيادة قدرها 16.9% عن النصف الأول من عام 2021، وهي أعلى مبيعات نصف سنوية مُحققة في تاريخ الشركة.

وفي الجونة، ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 8.6% مقابل 1.0 مليار جنية مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك فقد بلغت المبيعات العقارية في الجونة خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 2.0 مليار جنية مصري.

أما في مكادى هايتس فقد بلغ صافي المبيعات العقارية 304.4 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2022 (النصف الأول من عام 2021: 583,9 مليون جنيه مصري).

وتمكّنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات؛ فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 14.4%، وفي O West بنسبة 28,8%، وأخيرًا مكادى هايتس بنسبة 25.2%، مُقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال النصف الأول من عام 2021.

كما حققت مدينة O West، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المبيعات خلال النصف الأول من 2022، حيث بلغ صافي المبيعات العقارية 2,4 مليار جنيه مصري مقابل 1,4 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2021، بنسبة زيادة تصل إلى 73.6٪ في النصف الأول من 2022 مقابل 31.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي بمساهمة قدرها 51,4% من إجمالي مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية في النصف الأول من 2022.

وقد تمكنت O West من زيادة متوسط سعر بيع المتر المربع بنسبة 28,8% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال النصف الأول من عام 2021، مع زيادة الطلب على الوحدات العقارية في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر المدينة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد. تمكنت O West من بيع 380 وحدة خلال النصف الأول من 2022 مقابل 278 وحدة خلال النصف الأول من 2021 بزيادة قدرها .36.7%

وقال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، أن إجمالي المبيعات منذ إطلاق المشروع إلى نحو14 مليار جنيه، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمخاوف التي سيطرت على القطاع.

أعلى مبيعات مسجلة في النصف الأول

كما حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بلغت 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.65 مليار في النصف الأول من العام الماضى 2021 أي بنسبة نمو 58٪، وتأتي هذه النتائج استمرارا لتنفيذ خطتها الخاصة بالمبيعات والتي أعلنت عنها مطلع العام الحالي، والتي أظهرت تحقيق الشركة لحركة نمو ملحوظة على مستوى المبيعات الخاصة بها بكافة مشروعاتها، التي تستهدف الشركة من خلالها تحقيق مبيعات قدرها 7.5 مليار جنيه مصري في عام 2022.

وكانت الشركة قد حققت نجاحا كبيرا في مبيعات البوسكو سيتي القاهرة الجديدة، حيث تعدت مبيعات المشروع مليار ونصف جنيه مصري خلال الستة أشهر الأولى. كما بدأت الشركة في تسليمات المرحلة الأولى من الشقق السكنية بمشروع البوسكو العاصمة الجديدة في شهر يوليو.

وقال محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، ان ما حققته الشركة، خلال النصف الأول من العام الجاري، من مبيعات تجاوزت المستهدف جعلها تعكف على تنفيذ خطة طموحة للنصف القادم فيما يتعلق بالمبيعات والتسليمات والاستثمار فى الأعمال الإنشائية للإسراع بمعدلات التنفيذ.

وأضاف محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، أن مصر إيطاليا استطاعت تحقيق خططها التوسعية لتنمية 7,1 مليون متر مربع من محفظة أراضي الشركة موضحا أن مصر ايطاليا استطاعت على مدى العقود أن توجد لنفسها مكانة متميزة بين كبار شركات التطوير العقارى.

وحققت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، مبيعات تعاقدية بلغت 11 مليار جنيه خلال النصف الأول الفترة من (يناير إلى يونيو) عام 2022 بنسبة نمو سنوي 63%، لتفوق القيمة المستهدفة خلال هذه الفترة، يأتي ذلك بفضل تنوع محفظة مشروعات الشركة في شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وتميزها بتصميمات عالمية وبالإضافة إلى تطبيقها لعلم السعادة في جميع المشروعات.

وبفضل هذه المبيعات الضخمة لشركة ماونتن فيو خلال النصف الأول من عام 2022- والتي تعد أكبر مبيعات للشركة في تاريخها خلال فترة 6 شهور- تحافظ الشركة على مكانتها ضمن كبرى شركات التطوير العقاري في مصر من حيث المبيعات ومحفظة المشروعات المطورة.

وتم بيع 2,843 وحدة سكنية خلال فترة النصف الأول من عام 2022، وتصدرت مشروعات غرب القاهرة قائمة المبيعات بإجمالي 1,396 وحدة بقيمة أكثر من 4 مليارات جنيه مقسمة بين مشروعات ماونتن فيو آي سيتي بمدينة السادس من أكتوبر ، ماونتن فيو أكتوبر بارك وتشيل أوت بارك، يليها مشروع ماونتن فيو آي سيتي بالتجمع الخامس، والذي استحوذ على مبيعات بقيمة حوالي 3.5 مليار جنيه.

قال المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، إن تحقيق ماونتن فيو أعلى مبيعات في تاريخها خلال فترة النصف الأول من عام 2022 جاء نتيجة رؤية الشركة على مدار الـ17 عامًا الماضية في تنفيذ مشروعات بهندسة معمارية ومناظر طبيعية صممتها كبرى الشركات العالمية، ونشر علم السعادة في المشروعات المختلفة، وهو ما جعلها واحدة من كبرى الشركات العقارية في مصر، وحازت على ثقة الآلاف من عملاء الشركة.

قال المهندس وائل عز، رئيس القطاع التجاري بشركة ماونتن فيو، إن الشركة كانت تستهدف تحقيق 10 مليارات جنيه مبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، ونجحت في تحقيق مبيعات تفوق القيمة المستهدفة لتصل إلى 11 مليار جنيه، وهي أعلى مبيعات في تاريخ الشركة خلال فترة 6 شهور، بنسبة نمو سنوي 63% وهي كذلك أعلى نسبة نمو سنوي، لتنجح الشركة في تجاوز تأثير تداعيات الاقتصاد العالمي على السوق العقاري المصري.