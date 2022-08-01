حدث ليلاً| حقيقة زيادة أسعار البنزين اليوم.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أحمد موسى: لا زيادة في أسعار المترو والقطارات غدًا الاثنين أول أغسطس

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات أو المترو غدًا الاثنين، مضيفًا أن زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو لا يزال قيد الدراسة.

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مشرف مكتب التنسيق يوضح شروط التحويل بين الكليات بعد إعلان النتيجة

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على مكتب التنسيق، إنَّ التحويل بين كلية وأخرى يكون بعد المرحلة الثانية من التنسيق، بشروط معينة.

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هل إيداع الأموال في البنوك حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب

ذكرت دار الإفتاء، أنَّ إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.

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متحدث الصحة يكشف خطة تطوير معهد ناصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أبرز ملامح خطة تطوير معهد ناصر.

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السيسي يتابع جهود تطوير البنية الأساسية بشرم الشيخ استعدادًا لاستضافة قمة المناخ

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

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السيسي يتابع ربط مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية بالطرق والمحاور المحيطة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

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ألف سرير إضافي ومدينة طبية.. تفاصيل خطة تطوير معهد ناصر بعد توجيه السيسي

​اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

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الإمارات تخفض أسعار البنزين لشهر أغسطس

أعلنت السلطات الإماراتية، خفض أسعار البنزين لشهر أغسطس بعد 5 أشهر من الزيادة المستمرة، حيث وصل سعر بنزين 98 إلى 4.03 درهم من 4.63 درهم، فيما انخفض سعر بنزين 95 من 4.52 درهم إلى 3.92 درهم، ووصل سعر الديزل إلى 4.14 درهم من 4.76 درهم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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حرائق غابات كاليفورنيا تدمر 51 هكتارًا وتسبب في إخلاء 500 منزل

تزايد معدل انتشار حرائق الغابات في ولايو كاليفورنيا الأمريكية بالقرب من حدود الولاية مع جارتها أوريجون، ما جعلها تخرج عن نطاق السيطرة الأحد.

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الرئيس الروسي يعلن عن قرب تسلم الجيش والبحرية لصواريخ "تسيركون" الجبارة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قرب تسلم الجيش والبحرية صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، موضحًا أن فرقاطة "الأدميرال جورشكوف"، ستكون أول قطعة تتسلح بهذه الصواريخ المجنحة الجبارة.

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أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجمات صاروخية على أوديسا

اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجمات صاروخية تستهدف منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

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