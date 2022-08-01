بشائر الذهب الأبيض.. الزراعة: حالة الطقس الحالية في صالح القطن.. وبدء الحصاد 20 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع حالة الاستعداد تمهيدًا لاستقبال موسم حصاد القطن في الوجهي البحري والقبلي في ظل استراتيجية جديدة تتبعها الدولة المصرية لتحقيق أقصى استفادة زراعية وصناعية بالذهب الأبيض.

قال الدكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري عاد لسابق عهده، مشيرًا إلى أن سمعة القطن المصري كانت وستظل أفضل أنواع الأقطان على مستوى العالم.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن محصول القطن مبشر هذا العام رغم تأخر زراعة المساحات المخصصة للزراعة نتيجة تأخر حصاد القمح، لافتًا إلى أن الظروف الجوية حاليًا في صالح محصول القطن كما أن الحمل الثمري جيد.

وقال نائب مركز البحوث الزراعية، إن أصناف القطن الجديدة ثلاث أنواع، مشيرًا إلى أن صنف جيزة يضم الأصناف طويلة التيلة الخاصة بمحافظات الوجه القبلي، وهي "جيزة 95"، و"جيزة 98، وسوبر جيزة، الذي يضم الأصناف طويلة التيلة الخاصة بمحافظات الوجه البحري هي "جيزة 94"، و"96"، و"87"، وهي ذات مواصفات جودة أعلى من سابقتها، بالإضافة إلى صنف إكسترا جيزة، الذي يضم الأصناف فائقة الطول والنعومة والمتانة والاستطالة، وفي مقدمتها "جيزة 45".

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حصاد محصول القطن سيبدأ في الوجه القبلي بمحافظة الفيوم يوم 20 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن الزراعات المتأخرة تمت في نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو الماضي.

وأوضح مسعد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الموسم الزراعات الشتوي تأخرت وبالتالي تأخر زراعات القطن، مؤكداً أن وجه بحري سيكون أول سبتمبر بمحافظات الشرقية وسيناء وبورسعيد.

وقال مدير معهد القطن، إن المساحات المزروعة تخطت 337 ألف فدان هذا العام بزيادة أكثر من 100 ألف فدان عن العام الماضي، مضيفًا: "تسويق محصول القطن هذا العام سيكون بالمزاد العلني طبقًا لمنظومة وزارة قطاع الأعمال".

ولفت إلى أن محصول القطن يضم ما يزيد على 100 صنف، لكل منهم صفاته ومميزاته الخاصة التي ينفرد بها، ما يُصعب مهمة المستورد والمستثمر في تحديد آلية استيراد ذات النوعية التي حظيت بقبوله قبل ذلك.

وأشار مدير المعهد، إلى أن قرار تغيير مسميات أصناف محصول القطن يخدم قطاعًا عريضًا من المستوردين والمُصنعين، لحصر كل مجموعة أصناف ضمن فئة بعينها، لها ذات مواصفات الجودة والنعومة والطول.