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إعادة محاكمة متهم في "خلية دمياط الإرهابية".. اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتكدير السلم العام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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