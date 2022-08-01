بسبب "جيت سكى".. الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخص في مارينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ما تردد على بعض الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى حول وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل مائى "جيت سكى" وقارب أفراد هوائى بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2 مما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين وهروب مرتكبة الواقعة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة مارينا بمديرية أمن مطروح بوقوع حادث تصادم بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2 بين "جيت سكى" قيادة "طالبة - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة" وقارب هوائى يستقله أربع أشخاص صيدلى "متوفى" – زوجته ونجليه "بهما إصابات متفرقة" إثر الحادث وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وتم ضبط المتسببة فى الحادث فى حينه ، وبسؤالها أفادت بإصطدامها بالمذكورين دون قصد .

وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.