الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة النزهة بشأن واقعة خلافها مع شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن إدعاء إحدى السيدات بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة النزهة بالقاهرة بشأن واقعة خلافها مع أحد الأشخاص .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من طرف أول: مدير بإحدى الشركات الخاصة طرف ثان: إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ، زوجها وقرر الطرفين بحودث مشادة بينهما أمام مقر إحدى الجمعيات الخاصة بتربية الكلاب كائنة بدائرة القسم ، بسبب صدور قرار من الجهات المختصة بغلق مقر الجمعية لوجود مخالفات على والد الأولى من الطرف الثانى ، وتعيين الطرف الأول لرئاسة مجلس إدارة الجمعية مؤقتاً ، وتبادل الطرفين الإتهامات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.