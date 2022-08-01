صندوق أسود و57 محطة.. مواصفات الأتوبيس الترددي على الدائري- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" يشرح مواصفات الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري، لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وتعكف وزارة النقل، على الانتهاء من تنفيذ المحطات بالتزامن مع توسعات الطريق الدائري، ليصبح بديلاً عن الميكروباص لنقل الركاب، ويسهم في اختصار الوقت وتحقيق السلامة والأمان للركاب.

ويبلغ عدد محطات الأتوبيس الترددي 57 محطة بطول الطريق الدائري بداية من محطة المشير طنطاوي حتى مدخل التجمع.

وجاءت مواصفات الأتوبيس الترددي على النحو التالي:

- تنفيذ منظومة (ITS) لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق، ومراقبته بالكاميرات.

- سيعمل الأتوبيس بالطاقة الكهربائية ضمن توجه الدولة للنقل الأخضر والمحافظة على البيئة.

- يتسع الأتوبيس الترددي لـ 170 راكبا في الرحلة الواحدة.

- يستهدف الأتوبيس الترددي نقل 4 آلاف راكب في الساعة.

- سيكون أمام الركاب في المحطات لوحة تشير إلى موعد وصول القطارات التالية.

- يحتوي الأتوبيس على اتصال بغرف تحكم لمتابعة الحركة ضمن إجراءات السلامة والأمان.

- الشحنة الواحدة من الكهرباء للأتوبيس تكفيه للسير لمسافة تتراوح بين 280 لـ 300 كيلو متر وذلك لمدة ساعتين أو 3 ساعات.

- مدة شحن الأتوبيس الترددي من الكهرباء تستغرق ساعة واحدة.

- يوجد في الأتوبيس الترددي (واي فاي و2 يو إس بي) لشحن التليفونات المحمولة.

- تخصيص سلام صعود وهبوط لخدمة كبار السن والسيدات الحوامل.

- يوجد كاميرات مراقبة ونظام معين يخدم السائق على غرار "الصندوق الأسود" في الطائرات لكشف أسباب الحوادث.

- يضم تكييفات وشاشة وكاميرات مراقبة بتكنولوجيا حديثة لتأمين الركاب.

- يضم الأتوبيس باب خلفي وأمامي وذر أحمر يتم الضغط عليه ليظهر أمام السائق طلب نزول أحد المواطنين.

ومن المقرر، تشغيل الأتوبيس الترددي السريع نهاية العام الجاري، على الطريق الدائري بديلاً للميكروباص، ووفقا لبيانات وزارة النقل فإن العمل يسير وفق الخطة التنفيذية، إلى جانب توسعة الطريق الدائري التي تجري حالياً.