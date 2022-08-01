مجدي الجلاد: الحوار الوطني خارطة طريق لسنوات مقبلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للأخبار المالكة لمواقع (الخليج 365، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت)، عن أربع نقاط هامة في الحوار الوطني قائلا إن القيادة السياسية أدركت أن الفترة الماضية كانت مرحلة بناء، وحان الوقت لوجود حوار وطني "بين الأطراف" بعدما أصبحت الدولة أكثر قوة.

وتابع خلال لقاء تليفزيوني له عبر قناة "مي سات": "أنا بعشق كلمة حوار، فالبشرية قامت على الحوار، والرسل جاءوا من الله بالكلمة".

وأوضح أن الحوار الوطني ليس مكسب شخصي لبعض الأطراف، وهو في مصلحة الدولة في المقام الأول، وما سينتج عنه سيكون خارطة طريق لسنوات مقبلة يتشارك فيها الأطراف الفاعلة.

وتايع: أنا متفائل بالحوار الوطنين، ونحتاج إلى المزيد من فتح المجال العام، وإعادة هيكلة الاقتصاد، موضحا إنه قدم مقترحات أولها الاهتمام بالتعليم.