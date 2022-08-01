شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. 103مشروعات بـ217 مليون جنيه فى مطروح و46 للشباب والرياضة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظات مصر، على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021.

ففى محافظة سوهاج في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن الانتهاء من 46 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بقرى "حياة كريمة "، لافتا إلى أن تلك المشروعات تشمل إنشاء وتطوير مباني إدارية بمراكز الشباب، وإنشاء ملاعب نجيل صناعي، وإنشاء أسوار لمراكز الشباب.

وفى الأقصر يقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يجرى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، كما يتم استمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحده المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا.

وفى مطروح أنهت محافظة مرسي مطروح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي استمرت على مدار عامين تمّ خلالها تنفيذ 103 مشروعات خلال 11 قرية، بتكلفة 217 مليون جنيه، وشملت أعمال المبادرة شملت مركز مطروح ومركز الضبعة ومركز الحمام ومركز سيوة ومركز برانى.



العمل فى المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بقرية النمسا



العمل فى إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بقرية النمسا



العمل فى مشروعات حياة كريمة



المشروعات القومية بقرى حياة كريمة بسوهاج



انشاءات مراكز الشباب بالمحافظات



جولات بمقر العمل فى المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بقرية النمسا



قري الريف المصرى بالمحافظات تشهد العمل الجاد فى المشروعات القومية



قري الريف المصرى بالمحافظات تشهد العمل الجاد فى المشروعات



مدينة إسنا تستكمل انشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بقرية النمسا



مراكز الشباب بقرى حياة كريمة بسوهاج



مراكز الشباب بقرى حياة كريمة فى سوهاج



مراكز الشباب ضمن قرى حياة كريمة بسوهاج



مركز شباب أم دومة بسوهاج



مشروعات حياة كريمة فى المحافظات



مشروعات رياضية لدعم قرى المحافظات