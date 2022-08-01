شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية المستدامة لعام 22/2023.. 69.2 مليار جنيه استثمارات لقطاع التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب، حجم الميزانية المخصصة لقطاع الخدمات التعليمية، إذ أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022).

توجيه هذه الأموال لقطاع الخدمات التعليمية لتنفيذ عديدٍ من البرامج والـمُبادرات، في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه (تشمل مُبادرة حياة كريمة)، بمعدل نمو 40% مُقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لـمُواكبة الارتفاع الـمُستمر في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9%، بحوالي 780 ألف طالب سنويًا، علاوة على توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء الـمدارس الـيابانية ومدارس النيل ومدارس الـمُتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والـمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية.