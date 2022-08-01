أخبار مصر

مجلس الاتحاد الروسى: يتم استخدام كوسوفو للتحريض على الصراع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاتحاد الروسى: يتم استخدام كوسوفو للتحريض على الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي على تفاقم الوضع على حدود صربيا وإقليم كوسوفو، وفقا لروسيا اليوم.

قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي: حقيقة أن الأمريكيين والبريطانيين يقفون الآن وراء مثل هذا السلوك المتغطرس للكوسوفيين، لا شك فيها لدي.

وتابع النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي: يتم استخدام كوسوفو للتحريض على الصراع وأعتقد أنه سيكون أمرا رائعا أن ينعقد مجلس الأمن، وأن يدعو الجانبين إلى ضبط النفس، لا أستطيع فهم ما يحاول سكان كوسوفو فعله هناك، فهم يستفزون الصرب، هذا أمر مفهوم.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا