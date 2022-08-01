شكرا لقرائتكم خبر عن مد تسجيل المحمول على بطاقات التموين لـ 30 أغسطس واستثناء أسر السجناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا، وذلك بعد قرار الدكتور مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتي 30 من أغسطس المقبل.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.