بحوث الصحراء: مشروع "برايد" يكثف العمل استعدادًا لموسم الأمطار الشتوية في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

توجّه الدكتور نعيم مصلحي المنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" بزيارة ميدانية على أرض الواقع للأنشطة التي ينفذها المشروع بمحافظة مطروح في المنطقة الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، اليوم الأحد، إن المنسق الوطني عقد اجتماع مع المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي، لمشروع برايد وقيادات مركز التنمية المستدامة بمطروح والممثل لمركز بحوث الصحراء في تنفيذ مشروع برايد للوقوف على مراحل تنفيذ الخطة السنوية.

حيث تفقد المنسق الوطني العديد من الأنشطة الخاصة بالمشروع في عدد من المواقع على الطبيعة بمرافقة المسؤولين عن الأنشطة بجميع التخصصات وبحضور المواطنين المستفيدين من أنشطة مشروع برايد.