متحدث الصحة يكشف خطة تطوير معهد ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أبرز ملامح خطة تطوير معهد ناصر.

وقال عبدالغفار إن المعهد يضم نخبة من أكفأ أساتذة كليات الطب والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية إضافة إلى نخبة من أكفأ أطقم التمريض والفنيين والمعاونين.

ويقدم المعهد رعاية طبية متميزة طبقًا لمعايير الجودة والسلامة للمرضى من خلال تطبيق أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية، وفق عبدالغفار.

وأوضح أن تطوير معهد ناصر يهدف إلى:

1- استيعاب الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة عدد السكان

2- زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لإنهاء قوائم الانتظار

3- رفع كفاءة البنية التحتية لمواكبة التطور الطبي

4- تحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية المقدمة

وأشار أن عدد مرات التردد على معهد ناصر في السنة يبلغ 2 مليون مرة.