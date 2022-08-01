"قطعوا كف إيده وحاولوا يدفنوه حي".. ماذا حدث بين شاب و8 متهمين داخل مقابر التبين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

"إحدى السيدات خنقت إبني ووالد المتهمين قالهم أرموه في المقبرة".. بهذه الكلمات بدأ "شعبان سيد" يروي تفاصيل تعدي 8 أشخاص بينهم سيدتان من أبناء عمومته على "نجله" وقطع كف يده، داخل مقابر التبين بحلوان.

يقول "شعبان سيد" في بث مباشر لـ"الخليج 365"، نشبت مشاجرة بين أولاد عمه -لا دخل له بها- منذ عدة أشهر فما كان من أبنائه إلا أن حاولوا الفض بينهم، وعلى إثرها أصيب نجله الأكبر بجرح قطعي في اليد بسلاح أبيض، وبعدها قام بتحرير محضر ضد المعتدي عليه.

تابع والد المجني عليه، أن المتهمين قاموا بتهديده بقتل أبنائه للتنازل عن المحضر المحرر، لكنه لم يعير تلك التهديدات اهتماماً، وفي يوم الخميس الماضي، كان نجله "سيد" 17 سنة، يمر بجانب المقابر للعبور إلى المنزل، فتربص به المتهمون وشرعوا في قتله بضربه على رأسه بسلاح أبيض "سنجة" تفاداها المجني عليه بيده فتسببت في قطع أوتار كف يده وحدوث عجز كامل.

واصل والد المجني عليه، أن باقي المتهمين تناوبوا على طعنه في أماكن متفرقة بالجسد وإصابته بجروح قطعية في فروة الرأس والظهر والكتف الأيمن والأيسر تجاوزت الـ300 غرزة، وقامت إحدى السيدات بخنقه بالإيشارب الخاص بها، حتى أمرهم والدهم بإلقاءه داخل مقبره مفتوحة لكن مرور شخص أفشل مخططهم ولاذوا بالفرار.

وألقى رجال مباحث قسم شرطة التبين، القبض على أحد المتهمين في واقعة التعدي على شاب وقطع كف يده داخل مقابر التبين، والمتهم بها 8 أشخاص بينهم "سيدتان"، وجار ضبط باقي المتهمين.

وكشف رجال المباحث أن المجني عليه يدعى "س. ش"، 17 عامًا، مصاب بقطع كامل بكل الأوتار وأصابع اليد والكف، وكسر في عظمتي الرسغ الأيسر، وجروح قطعية متعددة بفروة الرأس، وجرح قطعي بالكتف الأيمن، وجرح قطعي بالظهر والكتف الأيسر.

وبمناقشة أسرة المجني عليه اتهموا 8 اشخاص بينهم سيدتان، باعتراض طريق نجلهم المصاب، واصطحابه بمنطقة المقابر والتعدي عليه، ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الحادث والقبض على الجناة.