تجديد حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليهم بسبب الجيرة، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للضحايا للاستماع إلى أقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد اعتداء عاطل على مالك محل وابنه داخل المحل في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتهم استخدم سلاح أبيض في الاعتداء على مالك المحل، فأصابه بجرح طعني برقبته، وواصل اعتداءه على ابن المجني عليه، فأصابه برأسه، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة، واعترف بالاعتداء على المجني عليهما، نتيجة خلافات سابقة متعلقة بالجيرة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.