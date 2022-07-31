الاستعلام عن الحالة الصحية لـ9 أشخاص أصيبوا في حادث سير بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أمرت نيابة السلام، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 9 أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارة نقل بميكروباص أعلى الطريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بسيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 9 عمال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.