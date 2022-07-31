محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 متهمين بخطف شخص في مصر القديمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

استمعت نيابة مصر القديمة الجزئية، إلى أقوال 3 متهمين بخطف شخص، وحيازة أسلحة نارية غير مُرخصة.

وقالوا في اعترافاتهم أن هناك تعاملات مالية تربطهم بالمجني عليه، قيمة معاملات مالية بينهما في مجال التوريدات، ويوم الواقعة اتفقوا على التقابل لتسوية الخلافات بينهم على أن يسدد لهم أموالهم، والتقى بهم وركب معهم السيارة، ثم فوجئوا به يصرخ ويستغيث بالشرطة والمارة، وأضافوا أنهم لم ينتووا خطفه أو الاعتداء عليه كما قال.

وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والتحري عن الواقعة.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتلاحظ لهم استغاثة أحد الأشخاص أمام إحدى محطات الوقود بدائرة القسم، وباستبيان الأمر تم ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار) حال استقلالهم إحدى السيارات، وبصحبتهم (مندوب توريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.