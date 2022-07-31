بسبب خلافات على الميراث.. السيطرة على مشاجرة في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على متهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على الميراث بمنطقة دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بأحد الشوارع المتفرعة من شارع أبوأشرف بمنطقة دار السلام.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين أشخاص من عائلة واحدة بسبب خلافات على الميراث، استخدمت فيها الأسلحة النارية، ولم تسفر عن سقوط أي مصابين، وألقي القبض على طرفيها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.