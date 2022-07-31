ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة صندوق إشارات حركة سير القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة "2" صندوق إشارات، المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بدائرة مركز شرطة بنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بسرقة "2" صندوق إشارات في المنطقة ما بين قريتي "ميت السباع/شبلنجة" بدائرة مركز شرطة بنها، وسير القطارات بصورتها الطبيعية ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفه في المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والإحالة إلى النيابة العسكرية.