إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق الـ100 بمنطقة السلام، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام، ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين بطريق الـ 100 بمنطقة السلام اتجاه الخانكة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وتبين من خلال المعاينة اصطدام سيارة نقل بميكروباص بأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام العام لتلقي العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، ويجري رجال المباحث التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.