إحباط محاولتي تهريب مخدرات وحشيش مع راكبين قادمين من إيطاليا في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش، أخفاها راكبين مصريين الجنسية فور وصولهما من إيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برجاموا في ايطاليا على رحلة طائرة شركة العربية، رحلة رقم E545، اشتبه حسن أبوزهرة مأمور الجمارك فى راكب مصري الجنسية قادم من إيطاليا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة محمد مرسى مأمور الجمرك وتم تأكيد الاشتباه، وكلّف هاشم مصطفى مدير الإدارة كل من عبدالقوي عزوز مأمور الجمرك وأحمد عاطف مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 33 جرامًا من مخدر الحشيش و34 من أقراص عقار كونترمال 200، مخبأة داخل أحد الأحذية المغلفة بالكربون حتى لا تظهر على جهاز الفحص.

وفى المحاولة الثانية وعلى نفس الرحلة اشتبه حسن أبو زهرة مأمور الجمارك في راكب مصري حاول الخروج مسرعًا أثناء الزحام، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بآشعة X-RAY وتأكد الاشتباه، وتم تكليف محمود فتحي، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 11 شريط ترامادول 100، وشريط كونترمال 200 بإجمالي 120 قرصًا من الأقراص مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.