أحمد موسى: لا زيادة في أسعار المترو والقطارات غدًا الاثنين أول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات أو المترو غدًا الاثنين، مضيفًا أن زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو لا يزال قيد الدراسة.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كشف في مداخلة سابقة مع موسى، أن قرار تحريك أسعار التذاكر للمترو والقطارات بداية من أول أغسطس اتخذ بالفعل، وفي انتظار مصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية على زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الزيادة ستكون قليلة، وسيتخذ القرار خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء من دراسة نسبة الزيادة المقررة على التذكرة.

ونوه الفريق كامل الوزير: "نحن في مأزق إما أن نستدين أو نحرك أسعار التذاكر بصورة قليلة، أو من خلال الاستثمار في بيع الخردة وزيادة الإعلانات، إحنا مديونين للبنوك بـ88 مليار جنيه و5 مليارات لوزارة البترول".