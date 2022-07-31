حدث في 8 ساعات| السيسي يوجّه بتطوير معهد ناصر وبروتوكول جديد لكورونا وإعادة الطفل "ياسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث توجيه من الرئيس السيسي بتطوير مستشفى معهد ناصر، بالإضافة إلى متابعة البنية التحتية والإنشائية في شرم الشيخ، وبروتوكول كورونا الجديد، و"الهجرة" تُعيد الطفل ياسين من السعودية.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بروتوكول كورونا الجديد: وقف 3 أدوية.. وإضافة علاج "بايدن" (مستندات)

أقرت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، التحديث السابع لبروتوكول علاج مرضى كورونا في مصر، وبدأت توزيعه على المستشفيات وتدريب الأطقم الطبية عليه.

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قائمة الزوجية والانفصال.. على الزوج إخطار مصلحة الشهر العقاري في هذه الحالة (مقترح)

أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديدًا سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجَين في ما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع؛ للحد من المشكلات الحالية بين الزوجَين في حالات الانفصال.

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عبر طائرة مجهزة.. "الهجرة" تُعيد الطفل ياسين من السعودية للعلاج بمعهد الأورام

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، بحرص الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة، على توفير مكان لعلاج الطفل ياسين حسام، بمعهد الأورام، أحد أبرز المنشآت الصحية في هذا التخصص، وكذلك وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، اليوم الأحد، وتجهيز فريق طبي لمتابعة الحالة، ووضع بروتوكول علاجي؛ لإنقاذ حياته.

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يحق للزوج استرداد ما قام بتجهيزه في حالة واحدة.. نصوص مقترحة لتوثيق قائمة الزوجية

أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديدًا سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجَين في ما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع؛ للحد من المشكلات الحالية بين الزوجَين في حالات الانفصال.

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الإعلامي جمال عنايت يُقرِّر ترك برنامج "القاهرة اليوم": استراحة محارب

أعلن الإعلامي جمال عنايت، ترك العمل في برنامج "القاهرة اليوم"، بعد التفاهم مع إدارة قناة أوربت، معتبرًا إياها "استراحة محارب" بعد أن حقق المهمة التي عهد بها إليه.

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السيسي يتابع جهود تطوير البنية الأساسية بشرم الشيخ استعدادًا لاستضافة قمة المناخ

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

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السيسي يتابع ربط مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية بالطرق والمحاور المحيطة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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بسام راضي: الرئيس السيسي يوجه بتحويل معهد ناصر لمدينة طبية متكاملة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج، من خلال إضافة مبان جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة، بالإضافة إلى استحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، والمنشآت الخدمية بالتعاون مع وزارة الصحة.

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ألف سرير إضافي ومدينة طبية.. تفاصيل خطة تطوير معهد ناصر بعد توجيه السيسي

​اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

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أول تحرك من "صحة البرلمان" بشأن جهاز كاشف كورونا

قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تداول ما يسمى بـ"أجهزة كشف كورونا" في الصيدليات، يتطلب توضيحًا من الشركة المنتجة لهذه الأجهزة، بشأن نسبة كفاءة الجهاز والنتائج السلبية والإيجابية للجهاز.

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السيسي يصدق على تعديلات قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالتصديق على القانون رقم 155 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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قرار جمهوري جديد بشأن المنازعات الضريبية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالتصديق على القانون رقم 153 لسنة 2022، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 في شأن المنازعات الضريبية.

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