الطقس غدًا الاثنين: شديد الحرارة والرطوبة وشبورة صباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

كما تستمر نسب الرطوبة في الارتفاع نهارًا ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات.

وتشهد غدًا الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء شبورة مائية صباحًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا: القاهرة: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة، وأسوان: العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.