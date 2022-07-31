أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وإليكم أبرز الأخبار المنشورة على موقع الخليج 365 حتى الساعة السادسة مساءً.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

الرئيس السيسى يصدق على 3 قوانين أبرزها تعديل "مكافحة غسل الأموال"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة؛ لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبذولة في برنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأماني الوصال، الرئيس التنفيذي لـ "صندوق تنمية الصادرات"، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ونيفين منصور، مساعد نائب وزير المالية للسياسات. أكد الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيادة ‏المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقاً لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏رئيس الجمهورية، للأسر الأكثر احتياجاً جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه قريباً، حيث إن تلك الزيادة ‏ستكون لمدة 6 أشهر. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وشارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. غدا طقس شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41 مدبولى: توجيهات رئاسية ببدء دراسة صياغة أسعار توريد المحاصيل للموسم الجديد وزير التموين: جارٍ اتخاذ الإجراءات لزيادة دعم البطاقات لمدة 6 أشهر

تبدأ أكاديمية الشرطة غدا الإثنين، تلقي طلبات الراغبين في التقديم بها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي، بينما يتم تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام بدءاً من 4 أغسطس.

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذ خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة "البطاقة الزرقاء" لقرب انتهاء صلاحيتها، إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي، وأن آخر فترة لانتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء لصرف المعاشات اليوم الأحد نهاية شهر يوليو الجاري بعدها سيتوقف العمل بها ولا يستطيع صاحبها صرف المعاش إلا بعد التوجه لأحد مكاتب التأمينات لاستبدالها بكارت ميزة. فرص عمل بالخط الثالث للمترو براتب 3 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل أعلنت شركة أمن الخط الثالث لمترو الأنفاق والخط الأخضر- عن حاجتها لأفراد أمن بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق للشباب فقط، من سن 21 سنة حتى 40 عاما، براتب شهرى 3 آلاف جنيه. التعليم تعيد فتح موقع تلقى طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقط حتي 2022/8/3، وذلك تحقيقًا لرغبة كثير من أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني أثناء الفترة المدرجة بإعلان التقدم، وعلى ذلك سيتم تعديل موعد الامتحانات التي كانت من المقرر عقدها بدء من يوم السبت 2022/8/6 إلى يوم السبت الموافق 2022/8/13. التعليم تعيد فتح موقع تلقى طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا محافظ الإسكندرية يحذر من النزول لشاطئ النخيل.. ويؤكد: مغلق وبه خطورة عالية أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة داخل شاطئ النخيل بنطاق حى العجمى، للتأكد من خلو الشاطئ من المصطافين حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على أرواحهم، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على شواطئ الإسكندرية من كافة محافظات مصر. محافظ الإسكندرية يحذر من النزول لشاطئ النخيل.. ويؤكد: مغلق وبه خطورة عالية صندوق "بيزوس للأرض": قمة المناخ بمصر ستمنح العالم فرصة للتفكير فى إفريقيا دعا أندرو ستير الرئيس التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض "بيزوس إيرث"، القادة الأفارقة والدوليين إلى التفكير بشكل أكثر جرأة والعمل معًا بشكل أكثر إبداعًا أثناء التحضير لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، المقرر عقده فى شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. التعليم: تدريب المعلمين على قضايا التنوع البيولوجى والتغير المناخى 8 أغسطس قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل التدريب الخاص بالمعلمين لإعداد حقيبة تدريبية علي قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي للمديرين والمعلمين، بمقر اتحاد الطلاب العجوزة إلي يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس. شارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم، فى جلسة "حياة كريمة.. أيقونة الجمهورية الجديدة"، والتى عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الجمهورية الثانية "مصر السيسى .. الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الشباب والرياضة ومحافظى أسيوط وأسوان والغربية ومطروح . التنمية المحلية: ضم 30 قرية بمطروح للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" لأول مرة التعليم: تدريب المعلمين على قضايا التنوع البيولوجى والتغير المناخى 8 أغسطس صندوق "بيزوس للأرض": قمة المناخ بمصر ستمنح العالم فرصة للتفكير فى إفريقيا شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، وبتشريف المستشار عمر مروان وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319 / 2022)، و2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (320 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296/ 2022). رئيس النيابة الإدارية يشهد حلف اليمين القانونية للمعينين الجدد انهار جزء من صوامع مرفأ بيروت، الأحد، عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار الضخم الذي وقع في المرفأ وتسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة، وأظهرت لقطات لحظات انهيار الجزء الشمالي من الصوامع قبل أن تغطي كتلة هائلة من الغبار المكان إثر الانهيار. انهيار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت .. فيديو فرص عمل بالخط الثالث للمترو براتب 3 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بالانتهاء من ميكنة "صندوق تنمية "الصادرات"بدء التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا للحاصلين على الثانوية العامة 2021 غداهيئة التأمين الاجتماعى: انتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء لصرف المعاش من اليوم