وفاة 3 أشخاص جراء سقوط سقف داخل منزل بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر انهيار سقف داخل منزل مكون من أرضي وطابقين بمنطقة الشرابية، وتم تحرير محضر بالواقعة والدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، مفاداه انهيار منزل مكون من أرضي وطابقين بمنطقة العزب في الشرابية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ ورجال الحماية المدنية برئاسة اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني.

وتبين وفاة 3 أشخاص بسبب سقوط سقف على الطابق الأرضي داخل المنزل، وتم نقلهم إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهة المختصة بمحافظة القاهرة لإزالة آثار الانهيار، ومعاينة العقارات المجاورة.

ويقوم رجال المباحث بالقاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث لكشف ملابساته بالكامل.