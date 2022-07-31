المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتدبت النيابة العامة بالعجوزة، خبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية كائنة في أحد العقارات بشارع الجهاد بمنطقة العجوزة دون وقوع إصابات، لكشف تفاصيل الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من شقة سكنية بشارع الجهاد بمنطقة العجوزة.

على الفور توجهت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني وتمت السيطرة على الحادث.

وبينت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث بعد الاستماع لمالك الشقة عدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة التي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث ومعرفة ظروفه وملابساته.