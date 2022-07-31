"قطعوا كف يده".. ضبط أحد المتهمين بالتعدي على شاب داخل "مقابر التبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تمكن رجال مباحث قسم شرطة التبين، من القبض على شخص من المتهمين بالتعدي على شخص، وقطع كف يده، داخل مقابر التبين، والمتهم بها 8 أشخاص بينهم "سيدتان"، وجاري ضبط باقي المتهمين.

وكشف رجال المباحث أن المجني عليه يدعى "س .ش"، 16 عامًا، ومصاب بقطع كامل بكل الأوتار القابض أصابع اليد والكف، وكسر في عظمتي الرسغ الأيسر، وجروح قطعية متعددة بفروة الرأس، وجرح قطعي بالكتف الأيمن، وجرح قطعي بالظهر والكتف الأيسر.

وبمناقشة أسرة المجني عليه اتهموا 8 اشخاص بينهم سيدتان، باعتراض طريق نجلهم المصاب، واصطحابه بمنطقة المقابر والتعدي عليه، ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الحادث، والقبض على الجناة، وجارى تحرير المحضر اللازم.