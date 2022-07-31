بسام راضي: الرئيس السيسي يوجه بتحويل معهد ناصر لمدينة طبية متكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج، من خلال إضافة مبان جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة، بالإضافة إلى استحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، والمنشآت الخدمية بالتعاون مع وزارة الصحة.

حيث وجّه الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينةً طبية متكاملة، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، آخذًا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.