رئيس "عمال مصر": حريصون على حقوق ومكتسبات العاملين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد حسن شحاتة، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، اليوم الأحد، المقر الرئيسي المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية بمدينة نصر، والتقى بعدد من الإداريين وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين "بالجامعة.

وبحسب بيان اليوم، أكد شحاتة، أن مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر في دورته النقابية الجديدة 2022-2026، حريص كل الحرص على إدراج ملف الجامعة العمالية على كافة اجتماعاته، واهتماماته حتى يعود ذلك الصرح الثقافي الكبير إلى سابق عهده في خدمة العمال والنقابيين ثقافياً وتدريبياً، وكذلك تخريج دفعات جديدة من الشباب المؤهل لسوق العمل، ليس في مصر فقط، بل وخارجها أيضًا، ولخدمة إستراتيجية الدولة المصرية التي تعتمد على العمالة الماهرة والمدربة خاصة في المجال الصناعي والتكنولوجي.

وأكد شحاتة، أن هناك مقترحات عديدة يتم بحثها ودراستها خلال هذه الأيام لإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية إداريا وفنيا،وإستثمارها بشكل أمثل، خصوصا وأنها تمتلك من المقومات ما يؤهلها لخدمة سوق العمل الجديد في مصر، حيث تضم: الجامعة العمالية و 11 فرع لها بمحافظات "القاهرة - المنصورة – الإسماعيلية - كفر الشيخ- أسيوط - أسوان - بني سويف - الإسكندرية- الزقازيق - رأس البر- طنطا، كما تضم 63 مركز تدريب ثقافي و 7 معاهد متخصصة و 26 معهد للسلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن خطة النهوض بهذه المؤسسة سيكون لها وقت زمني محدد سيعلن عنه قريبا، وأن هذه الخطة ستراعي حقوق ومكتسبات ما يقرب من 3000 عامل، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، إضافة إلى تقديم كل الإمكانيات من أجل تزايد عدد الطلاب الدارسين في "الجامعة العمالية" وعودة حصولهم على درجة "البكالوريوس" وكافة الامتيازات التي تؤهلهم لسوق العمل، تنسيقا مع الجهات التعليمية المعنية في الدولة.

ووجه العاملون، بالمقر الرئيسي الشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد على زيارته هذه، وأكدوا على ثقتهم في سياسات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يخص إعادة هيكلة الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية، تنسيقا مع الجهات المعنية ،وكذلك حل مشكلة المديونيات على الجامعة العمالية للضرائب والتأمينات، وصندوق للعاملين، وإنهاء مشكلة ترخيص أسطول السيارات التابع للمؤسسة، والعمل على تنمية موارد وأصول الجامعة والمؤسسة، إضافة الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال.

كما التقى رئيس الاتحاد، خلال الزيارة مع وائل شرف الدين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية وسهير حمدي مدير العلاقات العامة والدكتور حسام عبده عميد شعبة الفندقة بالجامعة العمالية.