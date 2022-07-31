الارشيف / أخبار مصر

أول تحرك من "صحة البرلمان" بشأن جهاز كاشف كورونا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تداول ما يسمى بـ"أجهزة كشف " في الصيدليات، يتطلب توضيحًا من الشركة المنتجة لهذه الأجهزة، بشأن نسبة كفاءة الجهاز والنتائج السلبية والإيجابية للجهاز.

وأضاف رضوان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه لابد من تحديد تلك البيانات، حتى يتم التعامل بشكل جيد مع تلك الأجهزة، مشيرًا إلى أهمية معرفة تلك البيانات بداية من نسبة الكفاءة والاتقان ونسبة القصور الإيجابي والسلبي في النتائج.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الإعلان عن تلك البيانات من شأنه الوقوف علي مدى دقة الجهاز ، ومدى إمكانية الاعتماد عليه ككاشف أولي عن فيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا