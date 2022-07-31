أول تحرك من "صحة البرلمان" بشأن جهاز كاشف كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تداول ما يسمى بـ"أجهزة كشف كورونا" في الصيدليات، يتطلب توضيحًا من الشركة المنتجة لهذه الأجهزة، بشأن نسبة كفاءة الجهاز والنتائج السلبية والإيجابية للجهاز.

وأضاف رضوان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه لابد من تحديد تلك البيانات، حتى يتم التعامل بشكل جيد مع تلك الأجهزة، مشيرًا إلى أهمية معرفة تلك البيانات بداية من نسبة الكفاءة والاتقان ونسبة القصور الإيجابي والسلبي في النتائج.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الإعلان عن تلك البيانات من شأنه الوقوف علي مدى دقة الجهاز ، ومدى إمكانية الاعتماد عليه ككاشف أولي عن فيروس كورونا.