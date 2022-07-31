شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب المعلمين على قضايا التنوع البيولوجى والتغير المناخى 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل التدريب الخاص بالمعلمين لإعداد حقيبة تدريبية علي قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي للمديرين والمعلمين، بمقر اتحاد الطلاب العجوزة إلي يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، التنبيه بأنه تم تأجيل التدريب المقرر عقده بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة والخاص بالحقيبة التدريبية حول قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي إلى يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس، بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة، على أن يكون الحضور من مساء يوم الأحد 7 أغسطس، والمغادرة نهاية يوم عمل الخميس الموافق 11 أغسطس.

وأضاف نائب الوزير في الخطاب المرسل، أن ذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في فعاليات الدورة الـ17 من مؤتمر تغير المناخ 27 cop لعام 2022، وإيماء إلي ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اعداد حقيبة تدريبية حلو قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي للمديرين والمعلمين.