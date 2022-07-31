شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يشهد حلف اليمين القانونية للمعينين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، وبتشريف المستشار عمر مروان وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (319 / 2022)، و2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (320 / 2022)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (296/ 2022).

واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لإصداره القرارات الجمهورية بتعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد.

كما رحب فيها المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، مؤكدًا على ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة.

وأنهى رئيس الهيئة، كلمته مؤكدًا على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس في حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون .

كما تفضل المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلقاء كلمته التي رحب فيها بالمستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ المعاونين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، حيث ردد المعينون الجدد القسم خلف المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وفي الختام، قام كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.