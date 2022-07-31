شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدق على 3 قوانين أبرزها تعديل "مكافحة غسل الأموال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

كما أصدر الرئيس السيسى، القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

كما أصدر الرئيس السيسى، رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.