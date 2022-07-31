شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: جارٍ اتخاذ الإجراءات لزيادة دعم البطاقات لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الوزير، أنه تم صرف الاستعاضة الأولى لمنافذ توزيع السلع التموينية لشهر أغسطس مؤكداً بدء صرف السلع التموينية لشهر أغسطس غداً بالنسب المقررة لكل مواطن على بطاقة الدعم من السلع الأساسية " الزيت – الارز – السكر "بالإضافة إلى اختيار المواطن من السلع الأخرى حسب الدعم المقرر له على بطاقة الدعم كما وجه الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة ، ومديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ، وكذلك جودة السلع.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، إنه يوجد 25 سلعة تصرف شهرياً لـ 40 ألف منفذ تقوم بصرف السلع التموينية للمواطنين، وأن السلع التي يتم صرفها لمنافذ التوزيع وتخضع لرقابة تموينية للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات .