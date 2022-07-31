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تأجيل محاكمة الفنان مصطفي هريدي بتهمة دهس 4 أشخاص بأكتوبر لـ10 سبتمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأحد، محاكمة الفنان "مصطفى هريدي"؛ لاتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر، لجلسة 10 سبتمبر.

وفي وقت سابق أخلت النيابة العامة سبيل الفنان المتهم، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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