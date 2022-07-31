صور| أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- إسلام فاروق:

أدى أعضاء النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2015/ 2016 اليمين القانونية، أمام وزير العدل بحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشهد عدد من قيادات الوزارة، والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد في القاعة الكبرى بديوان عام وزارة العدل، اليوم الأحد.

وفي كلمته رحب وزير العدل برئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ الأعضاء الجدد على صدور قراري رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم، وأشار إلى أن الآمال معقودة عليهم لمواصلة الارتقاء بدور هيئة النيابة في حماية المال العام ومحاربة الفساد، وأوصاهم بحسن المسلك والخصال، وحثهم على الإخلاص والتفوق في العلم والاجتهاد والمثابرة مؤكداً أن وزارة العدل وهي تدرك دورها في تطوير منظومة العمل القضائي وتهيئة المناخ الملائم لعمل جهاته وهيئاته لن تتوانى عن مساندتهم ولن تدخر جهداً في سبيل دعمهم وصقل مهارتهم حتى نرتقى بوطننا مصر إلى المكانة العالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس المخلص عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه شكر المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة وهنأ معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة وحثُهم على أن يكونوا على قدر المسئولية لحمل رسالة العدالة المقدسة وضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور وإرساء سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة.