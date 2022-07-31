بالصور.. رئيس النيابة الإدارية يشهد أداء اليمين القانونية للمعاونين الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

شهد المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وبتشريف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٥ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٣١٩ / ٢٠٢٢)، و٢٠١٦ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٣٢٠ / ٢٠٢٢)، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٢٩٦ / ٢٠٢٢).

واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لاصداره القرارات الجمهورية بتعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد، كما رحب فيها بمعالي المستشار الجليل عمر مروان، وزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، مؤكدًا على ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة.

وأنهى رئيس النيابة الإدارية كلمته مؤكدًا على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس في حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون .

كما ألقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، كلمته التي رحب فيها بالمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ المعاونين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دعائم دولة القانون تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأنه عقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، حيث ردد المعينون الجدد القسم خلف المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وفي الختام، تبادل المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.