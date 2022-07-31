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الأوقاف: 134 مليون جنيه إيرادات مال الوقف خلال يوليو الجاري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف مواصلة هيئة الأوقاف تحقيق إنجازاتها في العام المالي الجديد 2022 / 2023.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/7/2022 مبلغًا وقدره (134.024.571) مليون جنيه، بزيادة قدرها (33.972.046) جنيه، بنسبة تقدر بنحو 34% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي (2021 / 2022)، وبزيادة قدرها (45.497.625) جنيهًا، بنسبة قدرها 51.4% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي قبل الماضي (2020 / 2021).​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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