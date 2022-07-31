مشيرة خطاب تعزي الإمارات في ضحايا السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية الشقيقة في ضحايا السيول التي اجتاحت عددا من إماراتها، وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات وخلفت أضرارا مادية في بعض المرافق العامة والممتلكات.

وأكدت مشيرة خطاب، في بيان، اليوم الأحد، قدرة دولة الإمارات على تجاوز هذا المُصاب الجلل، الأمر الذي يتضح فيما اتخذته من إجراءات والاستجابة السريعة لحكومة الإمارات بدعم وتعويض الضحايا والمصابين.

يذكر أن الأمطار الغزيرة التي سقطت على إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير عدد من المرافق العامة والممتلكات.​