غلق شارع الهرم.. الجيزة تعلن التحويلات المرورية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أجرت محافظة الجيزة، غلقا كليا لشارع الأهرام، اعتبارا من صباح الجمعة 29/7/2022 وحتى انتهاء الأعمال، بسبب استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية - مدكور) وتسليم موقع محطة مترو أنفاق (المساحة) بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة فقط، تحديدا بداية من أمام شارع فاطمة رشدي حتى ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني بطول ما يقرب مـن 500 متر وبعرض ما يقرب من 18 متر.

واستعرضت المحافظة، عبر مقطع "فيديو" على صفحتها الرسمية بفيسبوك هذه التحويلات المرورية على النحو التالي:

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات "ترسا سابقا" وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبري عثمان محرم الجديد والصعود أعلى الكوبري ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران المواجهة لنادي الشرقية للدخان، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع خاتم المرسلين.

- الدخول يمينا بشارع اللواء فاروق الصاوي وصولا لشارع الشعب ثم السير يمينا بشارع الشعب.

- استكمال السير بشارع الشعب ثم الدخول يسارا اتجاه شارع محمود سامي البارودي وصولا إلى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه نفق الهرم - ميدان الجيزة مباشرة يفضل أن تستكمل السير بشارع خاتم المرسلين حتى شارع ترعة الزمر ثم الدوران والعودة اتجاه مناطق نصر الدين وصولا لنفق الهرم وميدان الجيزة.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم استحداث حارة طوارئ تتخلل موقع الأعمال وذلك لاستغلالها كمسار لسيارات الطوارئ (الحماية المدنية - الإسعاف - النجدة) إلى جانب استحداث فتحة دوران بشارع الأهرام بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لشارع الديواني (قبل موقع أعمال المحطة) لتخدم حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه شارعي (الشعب – خاتم المرسلين).