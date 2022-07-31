الجريدة الرسمية تنشر قرار الإفراج عن طارق النهري و6 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا حمل رقم 329 لسنة 2022 بشأن العفو عن العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أن: يُعفى عن باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة وهم:

1- هشام فؤاد محمد عبدالحليم، في القضية رقم 957 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ مصر القديمة.

2- قاسم أشرف قاسم أحمد ربيع، في القضية رقم 14837 لسنة 2014 جنايات قصر النيل حصر 2042 لسنة 2014 قضائية.

3- أحمد سمير عبدالحي علي سنطاوي، في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح امن دولة طوارئ.

4- طارق النهري حازم حسن، في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات قسم السيدة زينب.

5- عبدالرؤوف خطاب حسن خطاب، في القضية رقم 8629 جنايات قسم السيدة زينب.

6- طارق محمد المهدي صديق، في القضية رقم 8629 جنايات قسم السيدة زينب.

7- خالد محمد عبدالمنعم صادق صابر، في القضية رقم 8629 جنايات قسم السيدة زينب.​