زيادة استثنائية على بطاقات التموين.. الوزارة تكشف آخر التحركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:​

أصدرت وزارة التموين ‏والتجارة الداخلية، بيانا قبل قليل، بشأن صرف المقررات الخاصة بالسلع التموينية على بطاقات الدعم للمواطنين لشهر أغسطس 2022 والذي يبدأ غدا الاثنين 1 أغسطس.

وذكر بيان وزارة التموين موقف تطبيق الزيادة الاستثنائية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحها للمواطنين على بطاقات الدعم لمدة 6 أشهر فقط، مراعاة للأسر الأكثر احتياجا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقالت الوزارة إنه سيتم صرف مقررات شهر أغسطس 2022 من السلع التموينية كما هي لكل فرد وبطاقة ودون أي زيادة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادة ‏المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقا لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏للأسر الأكثر احتياجا لمدة 6 أشهر.

وبشأن صرف مقررات شهر أغسطس 2022، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة، إنه توجد 25 ‏سلعة تصرف شهريا لـ 40 ألف منفذ يقومون بصرف السلع ‏التموينية للمواطنين.

وأشار إلى أن السلع التي يتم صرفها ‏لمنافذ التوزيع هي سلع ذات جودة عالية وتخضع لرقابة تموينية كبيرة ‏للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات.​