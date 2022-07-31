شكرا لقرائتكم خبر عن 205 معاونين للنيابة الإدارية دفعة 2015 يؤدون القسم القانونية أمام وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 205 من معاونى النيابة الإدارية الجدد من دفعة 2015، وكذا دفعة من صدرت لهم أحكام بالتظلم من دفعة 2015، منذ قليل، حلف اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر الوزارة بلاظوغلي، تمهيدا لاستلام عملهم رسميا.

وصدرت القرارات الجمهورية أرقام 319 لسنة 2022 ، بتعيين 157 معاون نيابة إدارية من دفعة 2015، والقرار رقم 320 لسنة 2022 والخاص بتعيين 156 معاون نيابة إدارية من دفعة 2016، والقرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2022 بتعيين عدد 48 معاون نيابة إدارية "أحكام"، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وبدأ حلف اليمين وفقًا للآتي:

أولاً: بالنسبة لخريجي دفعة 2015 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 319 لسنة 2022، وكذا دفعة الأحكام المعينين بالقرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2022 الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانياً: بالنسبة لخريجي دفعة 2016 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 320 لسنة 2022 الساعة الثانية ظهرًا.

ونبهت الهيئة، علي ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.