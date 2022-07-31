شكرا لقرائتكم خبر عن أبناؤنا فى الخارج يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية "دور ثان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم الأحد، الطلاب المصريين فى الخارج، "أبناؤنا فى الخارج"، أداء امتحانات الدور الثانى بمادة اللغة الأجنبية الأولى.
الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر 2021 / 2022 والمتقدمين للدور الثاني على نظام أبنائنا في الخارج.
الطلاب الذين أدوا امتحانات أبنائنا في الخارج بالدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان، ولم يتمكنوا من أداء كل الامتحانات لأي سبب تقني أو فنى.
- طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري الذين أدوا امتحانات الدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان.
- التقديم إلكترونيا لامتحانات تحديد المستوى من خلال المنصة الإلكترونية.
- تسليم أصل شهادة الميلاد وأصل الشهادة الدولية إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو اليد.
- دفع الرسوم من خلال الدفع الإلكترونى على منصة أبنائنا فى الخارج وقدرها 150 دولارا.