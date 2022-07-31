شكرا لقرائتكم خبر عن أبناؤنا فى الخارج يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية "دور ثان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم الأحد، الطلاب المصريين فى الخارج، "أبناؤنا فى الخارج"، أداء امتحانات الدور الثانى بمادة اللغة الأجنبية الأولى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى لأبنائنا فى الخارج بدأت السبت 30 يوليو الجارى، موضحة أن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدور الثاني لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 هي :

الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر 2021 / 2022 والمتقدمين للدور الثاني على نظام أبنائنا في الخارج.

الطلاب الذين أدوا امتحانات أبنائنا في الخارج بالدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان، ولم يتمكنوا من أداء كل الامتحانات لأي سبب تقني أو فنى.

- طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري الذين أدوا امتحانات الدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان.

- التقديم إلكترونيا لامتحانات تحديد المستوى من خلال المنصة الإلكترونية.

- تسليم أصل شهادة الميلاد وأصل الشهادة الدولية إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو اليد.

- دفع الرسوم من خلال الدفع الإلكترونى على منصة أبنائنا فى الخارج وقدرها 150 دولارا.