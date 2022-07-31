شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا بدء تقديم طلاب الثانوية العامة 2021 بكلية الشرطة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تلقى أكاديمية الشرطة غدا الإثنين، طلبات الراغبين في التقديم بها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي.

تبدأ أكاديمية الشرطة غدا الإثنين، تلقي طلبات الراغبين في التقديم بها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي، بينما يتم تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام بدءاً من 4 أغسطس.

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بدء التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا للحاصلين على الثانوية العامة 2021 غداهيئة التأمين الاجتماعى: انتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء لصرف المعاش من اليوم

إصابة 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بطريق قرية الجلالة مطروح

أصيب 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة بطريق قرية الجلالة على الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح، وجري نقل المصابين إلى 3 مستشفيات لتلقيهم العلاج اللازم .