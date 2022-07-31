شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا بدء تقديم طلاب الثانوية العامة 2021 بكلية الشرطة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تلقى أكاديمية الشرطة غدا الإثنين، طلبات الراغبين في التقديم بها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي.
بدء التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا للحاصلين على الثانوية العامة 2021 غدا
تبدأ أكاديمية الشرطة غدا الإثنين، تلقي طلبات الراغبين في التقديم بها، إلكترونيا، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي، بينما يتم تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام بدءاً من 4 أغسطس.
تنسيق الجامعات 2022.. 140 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 140 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.
يؤدى اليوم المعنيين الجدد فى وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعتى 2015- 2016، اليمين القانونية بمقر وزارة العدل بلاظوغلى، وذلك قبل استلام عملهم.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
قالت روزمارى ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أنه منذ بداية الحرب "قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها فى المجال الإنسانى مساعدات لحوالى 11 مليون شخص، بما فى ذلك على شكل مساعدات غذائية وسبل العيش، وخدمات الحماية، وإزالة الألغام، والحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
إصابة 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بطريق قرية الجلالة مطروح
أصيب 43 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة بطريق قرية الجلالة على الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح، وجري نقل المصابين إلى 3 مستشفيات لتلقيهم العلاج اللازم .