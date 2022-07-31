شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح إجراءات التصدى لفيروس جدرى القرود.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للتصدي لفيروس جدري القرود بعد تفشيه في عدد من الدول حول العالم.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت هذه الإجراءات:

1- رفع مستوى الترصد والاشتباه في منافذ الحجر الصحى.

2- إصدار دليل إرشادى للأطباء للتعرف علي المرض وأعراضه وطرق علاجه.

3- توفير الكواشف الخاصة بالفحوصات المعملية للعلاج.

4- تخصيص مستشفيات الحميات للعلاج حال ظهور حالات أو الاشتباه بها.





وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم رصد أي حالات في مصر حتى اليوم، وأن احتمال انتشار المرض في دول الشرق الأوسط غير مرتفع.