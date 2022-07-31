هيئة الطاقة المتجددة تصدر العدد الـ13 من نشرة NREAmeter

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الثالثة عشرة (NREAmeter)، اليوم الأحد، متضمنة رصدًا لأنشطة الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2021- 2022، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، والشمسية، والرياح، والكتلة الإحيائية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة؛ والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين في المئة بحلول عام 2035.

وأظهرت النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالي 2021/2022 إلى نحو 13878 جيجاوات/ ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 5737 جيجاوات/ ساعة، وبلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة نحو 4393 جيجاوات/ ساعة، فضلاً عن نحو 88 جيجاوات/ ساعة، مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وأسهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10990 ألف طن ثاني أكسيد كربون، وإحداث وفر في الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ؛ حيث من المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتابعت النشرة: مع ارتفاع الطلب على الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، مدفوعًا بانخفاض أسعارها، وكذلك ارتفاع وتيرة المخاطر التي تتعرض إليها إمدادات الوقود الأحفوري عالميًّا، علاوة على البعد البيئي الإيجابي للطاقات المتجددة، نمت استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر بشكل متسارع؛ حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020؛ منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

وشهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر على عدد (8) مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، على أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، وهو ما يشير إلى ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.

وشهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة؛ وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 9246 من البطاريات وعدد 5843 من مغيرات التيار؛ مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.