الصحة: فحص 62.5 مليون مواطن لاكتشاف "فيروس سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه جرى فحص 62.5 مليون مواطن؛ لاكتشاف التهاب الكبد الفيروسي سي.

وأشارت في منشور توعوي اليوم الأحد، إلى تقديم خدمات صحية مميزة في مبادرات رئيس الجمهورية للعناية بالصحة العامة بدايةً من الكشف وحتى المتابعة والعلاج بالمجان.

وسبق أن قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن مصر حققت نجاحًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر مرشحة للحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية، في التعامل مع الفيروسات الكبدية.

وأوضح «عبدالغفار» أن مصر قدمت نموذجًا في المبادرة الرئاسية ل«القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية» التي انطلقت في 2018، حيث أثبتت أن المسح المجتمعي لعدد من الأمراض ليس مستحيلاً.